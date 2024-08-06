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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маринов о Байлс: «Если бы в России была такая крутая гимнастка, ей бы не разрешили принимать таблетки, потому что она из России»

Американка Байлс – семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. На Играх-2024 в Париже она завоевала три золота и одно серебро.

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