Умерла женщина, которая летом выпала из переполненной маршрутки в Омске. На водителя завели уголовное дело - ему грозит до 5 лет колонии.
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Умерла женщина, которая летом выпала из переполненной маршрутки в Омске. На водителя завели уголовное дело - ему грозит до 5 лет колонии.