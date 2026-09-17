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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о 0:2 с «Акроном»: «Ахмату» не удалось войти в игру, не были до конца готовы. Только про судью не спрашивайте»

Главный тренер « Ахмата »  Станислав Черчесов заявил, что его команда не была полностью готова к матчу с « Акроном ».

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