В Арктике дроны планируют применять для сбора навигационных данных

В Арктике планируют применять беспилотники для ледовой разведки. Они смогут заменить дорогостоящие вертолеты, которые сейчас выполняют эту функцию, рассказал главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Олег Девятаев.
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