Вице-президент Союза ТЦ Люлин раскрыл покупательские привычки зумеров

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что торговые центры превращаются в офлайн-маркетплейсы для привлечения зумеров.
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Ну и дурак: пенсов - больше чем зумов, тк - на пенсов и выкладывать..