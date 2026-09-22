New York Times: чипы и оружие – США и Китай столкнет вопрос Тайваня

Китайский лидер Си Цзиньпин во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом может потребовать прекратить поставки американского оружия Тайваню, сообщает газета The New York Times.
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