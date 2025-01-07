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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Промес – не легенда «Спартака», он очень качественный футболист, принесший клубу много пользы». Орещук о Квинси

– Можно ли назвать Промеса легендой «Спартака»? – Для меня легенда – это другое, другие футболисты. Нет, Промес – не легенда клуба, он очень качественный футболист, принесший «Спартаку» много пользы, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».

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