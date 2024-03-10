Салат «Мимоза» на самом деле был изобретён какой-то простой советской домохозяйкой. Ей муж позвонил и говорит: - Зиночка, мусик, мы через часик с ПетромИванычем и супругой его к нам приедем, ты приготовь там что, хозяюшка моя! А Зиночка только с работы пришла, лифчик сняла, химию расчесала, а тут снова-здорово, муж с начальником.