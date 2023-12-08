В Университете Ювяскюля заявили, что физические упражнения не продлевают жизнь

Ученые Университета Ювяскюля в Финляндии изучили привычки к физическим упражнениям и биологический возраст тысяч участников, чтобы выяснить, на самом ли деле высокая физическая активность продлевает жизнь.
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