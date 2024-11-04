Ночной позор: подростки оскверняют кладбища на деньги СБУ

Украинские спецслужбы выделяют значительные средства на оплату акций по реабилитации нацизма в РФ. В Подмосковье задержан подросток, который осквернял мемориалы героям Великой Отечественной войны на деньги запрещенной в России организации «Маньяки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии