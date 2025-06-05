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Царьград

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В Волновахе боевики ВСУ расстреляли из танка больницу. В которой проходили лечение

В Волновахе боевики ВСУ расстреляли из танка больницу. В которой проходили лечение

Украинские националисты ударили по больнице в Волновахе, где им оказали помощь.Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова рассказала об очередном зверстве украинских боевиков.

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