Володин: важно не только обеспечивать конкурентоспособность отечественной сельхозтехники, но и её доступность

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача: к 2030 году объем производства продукции аграрно-промышленного комплекса должен вырасти не менее чем на четверть, а экспорт — увеличиться в полтора раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суд отправил под ...
- Путин передал во ...
- Профессор Бекки з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым