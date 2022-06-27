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Полоска стройнит: Стриженова вышла в свет в ярком образе

Полоска стройнит: Стриженова вышла в свет в ярком образе

Ведущая вместе с коллегами познакомилась с уникальным методом терапии. Екатерина Стриженова предоставлено Пресс-службойНа днях в ресторане «Бабель» состоялось мероприятие —  Public Talk на тему: «Как управлять своей жизнью при помощи рисования».

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