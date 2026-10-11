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Аргументы и Факты

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На праймериз французских левых победил внук советского разведчика

На праймериз французских левых победил внук советского разведчика

Депутат Европейского парламента, лидер партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн выиграл первичные выборы социал-демократических левых сил Франции, на которых определялся кандидат в президенты на выборах 2027 года.

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