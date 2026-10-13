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Суть Событий

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Крупные провайдеры предложили небольшим операторам отдать им своих абонентов, а взамен снять с них расходы на СОРМ

Крупные провайдеры предложили небольшим операторам отдать им своих абонентов, а взамен снять с них расходы на СОРМ

Федеральные операторы начали предлагать небольшим региональным провайдерам сервисные договоры, которые предполагают передачу инфраструктуры и абонентской базы.

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