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Инсайдер Рамона Шелберн о Дэмиане Лилларде: «Повторяется ситуация Бена Симмонса. «Портленд» может ждать до февраля»

По словам инсайдера Рамоны Шелберн, разыгрывающий Дэмиан Лиллард, который запросил у «Портленда» обмен, может оказаться в той же ситуации, что и Бен Симмонс, поскольку у него осталось четыре года контракта, а клуб не торопится его обменивать.

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