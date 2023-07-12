Инсайдер Рамона Шелберн о Дэмиане Лилларде: «Повторяется ситуация Бена Симмонса. «Портленд» может ждать до февраля»

По словам инсайдера Рамоны Шелберн, разыгрывающий Дэмиан Лиллард, который запросил у «Портленда» обмен, может оказаться в той же ситуации, что и Бен Симмонс, поскольку у него осталось четыре года контракта, а клуб не торопится его обменивать.