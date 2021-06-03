Крутой облом

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Розыграли прохожего

Розыграли прохожего

      В детстве я с подругай немного хотели повеселиться. Разыграть первого прошедшого нам прохожего.

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Leon17 Влад
Прошло 14 лет, а ошибки в письме все те же.... Школу со справкой окончила?
Алексей Bristlie
Вообще не окончила, даже рядом не проходила.
Evgenii Kosigin
Желаю Вам ЕГЭ сдать!Лет через 20-ть!!!;)
Павел
это не просто неграмотная речь, этот текст просто бесит!! Это не похоже ни на школьника-недоучку, который забыл (не знал) правила, ни на того, кто "как слышу так и пишу", ни на иностранца, плохо владеющего языком, ни на юзера, наскоро набирающего текст. Это просто ужас правописания и ужас лексики.
Валерий Федосеев
Автор хохол или ЕГЭшник. А шутка удалась, смешно.@
Валерий Зобнин
Какая орфография,такие и шутки!
Людмила Журавская
русский в школе прогуливала

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