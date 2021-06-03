Розыграли прохожего

Крутой обломАвто-мотоРозыграли прохожего В детстве я с подругай немного хотели повеселиться. Разыграть первого прошедшого нам прохожего.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLeon17 ВладПрошло 14 лет, а ошибки в письме все те же.... Школу со справкой окончила?Алексей BristlieВообще не окончила, даже рядом не проходила.Evgenii KosiginЖелаю Вам ЕГЭ сдать!Лет через 20-ть!!!;)Павелэто не просто неграмотная речь, этот текст просто бесит!! Это не похоже ни на школьника-недоучку, который забыл (не знал) правила, ни на того, кто "как слышу так и пишу", ни на иностранца, плохо владеющего языком, ни на юзера, наскоро набирающего текст. Это просто ужас правописания и ужас лексики.Валерий ФедосеевАвтор хохол или ЕГЭшник. А шутка удалась, смешно.@Валерий ЗобнинКакая орфография,такие и шутки!Людмила Журавскаярусский в школе прогуливалаКомментировать
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