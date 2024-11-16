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Открытое первенство учреждения ´СДЮШОР ППО ОАО ´Гомельстекло´ по борьбе греко-римской.

Открытое первенство учреждения ´СДЮШОР ППО ОАО ´Гомельстекло´ по борьбе греко-римской.

13-14 ноября в Гомеле на базе физкультурно-оздоровительного центра ´Костюковка-спорт´ прошло открытое первенство учреждения ´СДЮШОР ППО ОАО ´Гомельстекло´ по борьбе греко-римской ´Борись и побеждай - 2024´.

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