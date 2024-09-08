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В Раде заявили, что у Киева закончились деньги на выплаты военным

В Раде заявили, что у Киева закончились деньги на выплаты военным

Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что военное ведомство страны не сможет выплатить надбавки бойцам ВСУ, если власти не примут закон о повышении налогов.

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Комментарии
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федор
Злыдни и голодранцы рогульские!!!
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