Литва намерена взять на себя ответственность за стабильность в Европе и отправить войска на Украину

По информации Национальной публичной телерадиовещательной компании Литвы, командующий Вооружёнными силами страны Раймундас Вайкшнорас заявил о готовности Вильнюса взять на себя ответственность за стабильность в Европейском союзе и отправить войска на территорию Украины.