Литва намерена взять на себя ответственность за стабильность в Европе и отправить войска на Украину

По информации Национальной публичной телерадиовещательной компании Литвы, командующий Вооружёнными силами страны Раймундас Вайкшнорас заявил о готовности Вильнюса взять на себя ответственность за стабильность в Европейском союзе и отправить войска на территорию Украины.
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