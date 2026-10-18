Нападающий «Ахмата» Максим Самородов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о стычке между одноклубником Калиду Сидибе и форвардом «Зенита» Александром Соболевым в концовке матча 11-го тура РПЛ.
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