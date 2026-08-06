В России собрались закрыть лазейку для закупок иностранной электроники

Минпромторг предложил запретить государственным заказчикам смешивать в одном закупочном лоте электронику российского и иностранного производства, поскольку такая схема позволяет обходить требования о приоритете отечественной продукции.
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