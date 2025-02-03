Повышенную пенсию вместе с доплатой получат жители Алтайского края в феврале 2025 года

Выплаты дополнительно проиндексируют на 9,5%, а также направят пенсионерам недостающую разницу январского повышения В Алтайском крае пенсионеры получат выплаты с учетом дополнительной индексации до 9,5% уже в феврале 2025 года.
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