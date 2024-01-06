В РФ выработали критерии выявления незаконной экономдеятельности без ЦБ

Критерии, которые позволяют определять незаконную банковскую деятельность без привлечения специалистов Центробанка (ЦБ), разработали в России в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам.
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