Google переименовал Мексиканский залив в Американский

Американский залив появился на картах Google. В этом можно убедиться, открыв соответствующий сервис. По состоянию на 10:00 11 февраля русскоязычные пользователи Google Maps могли увидеть надпись «Мексиканский залив (Американский залив)».
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