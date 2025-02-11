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Google переименовал Мексиканский залив в Американский

Google переименовал Мексиканский залив в Американский

Американский залив появился на картах Google. В этом можно убедиться, открыв соответствующий сервис. По состоянию на 10:00 11 февраля русскоязычные пользователи Google Maps могли увидеть надпись «Мексиканский залив (Американский залив)».

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