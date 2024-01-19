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1 подписчик

4 продукта, вызывающие воспаление

4 продукта, вызывающие воспаление

Избегайте этих продуктов для борьбы с хроническим воспалениемВоспаление — это один из естественных механизмов организма, позволяющий увеличить приток крови (с его антителами и белками) к участку для борьбы с инфекциями, травмами или токсинами в попытке самоизлечения.

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