4 продукта, вызывающие воспаление

Избегайте этих продуктов для борьбы с хроническим воспалениемВоспаление — это один из естественных механизмов организма, позволяющий увеличить приток крови (с его антителами и белками) к участку для борьбы с инфекциями, травмами или токсинами в попытке самоизлечения.