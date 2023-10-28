Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дуглас Макгрегор: Американских коммандос в Газе «растерзали на куски»

Дуглас Макгрегор: Американских коммандос в Газе «растерзали на куски»

Разгром спецназа США и Израиля в палестинских туннелях — приговор Байдену Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Владимир Блинов Дмитрий Ежов Павел Фельдман Отряд американских и израильских спецназовцев был уничтожен в секторе Газа.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Короче, никто ничего не знает, но все высказывают умозаключения. Картина маслом. В мире, в котором все врут не краснея, это становится привычным.
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