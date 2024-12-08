Рост RENDER на 18% сделал 81% адресов прибыльными

Токен RENDER демонстрирует сильный рост, вызванный несколькими факторами: Листинг RENDER на крупной бирже Upbit и решения разработчиков, направленные снижение инфляции способствовали росту интереса к токену.
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