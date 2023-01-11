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Экс-чемпион мира Марко Антонио Баррера : «Головкин – подходящий вариант для Мунгуйа»

Экс-чемпион мира в трех дивизионах и член Зала славы бокса Марко Антонио Баррера хотел бы в 2023 году увидеть бой своего соотечественника Хайме Мунгуйа против чемпиона мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

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