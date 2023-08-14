Jeep прощается с дизельными двигателями. Представлен Jeep Gladiator Rubicon FarOut

Компания Jeep начал принимать предзаказы на последние автомобили с дизельным двигателем. Глава североамериканского офиса марки Джим Моррисон заявил, что с помощью спецверсии Gladiator Rubicon FarOut компания Jeep прощается с двигателями EcoDiesel.
Компания Jeep начал принимать предзаказы на последние автомобили с дизельным двигателем. Глава североамериканского офиса марки Джим Моррисон заявил, что с помощью спецверсии Gladiator Rubicon FarOut компания Jeep прощается с двигателями EcoDiesel.
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