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Jeep прощается с дизельными двигателями. Представлен Jeep Gladiator Rubicon FarOut

Jeep прощается с дизельными двигателями. Представлен Jeep Gladiator Rubicon FarOut

Компания Jeep начал принимать предзаказы на последние автомобили с дизельным двигателем. Глава североамериканского офиса марки Джим Моррисон заявил, что с помощью спецверсии Gladiator Rubicon FarOut компания Jeep прощается с двигателями EcoDiesel.

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