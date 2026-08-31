Muslim NATO has gathered its first summit

Muslim NATO has convened its first summit. The first meeting of the participants of the "Mecca Defense Agreement" — a defense pact signed by Turkey, Saudi Arabia and Pakistan in early August 2026.
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