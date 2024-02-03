США и Британия атаковали позиции йеменских хуситов

САНА, 4 февраля, ФедералПресс. Авиация США и Великобритании нанесла удары по позициям хуситов в провинции Ходейда на побережье Красного моря в Йемене, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.
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