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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

США и Британия атаковали позиции йеменских хуситов

США и Британия атаковали позиции йеменских хуситов

САНА, 4 февраля, ФедералПресс. Авиация США и Великобритании нанесла удары по позициям хуситов в провинции Ходейда на побережье Красного моря в Йемене, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.

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