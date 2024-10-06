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  • Собака
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РФ устроила в Крыму «Хатынь»! – террорист-меджлисовец в ПАСЕ переплюнул Геббельса

РФ устроила в Крыму «Хатынь»! – террорист-меджлисовец в ПАСЕ переплюнул Геббельса

Политнавигатор Верхушка запрещенного меджлиса продолжает торговать на международных площадках депортацией крымско-татарского народа, уверяя в продолжении сталинской политики в отношении крымских татар в российском Крыму.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Джелял-джаляп - пёс шелудивый, врёт скотина. Был летом в Крыму, люди живут и радуются, про Украину вспоминают только матом!
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3 час.
Катерина
Подтверждаю.  У  меня  внук  недавно в  Крым  гонял за  невестой.
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2 час.
лл
лина любимцева
НИКТО КРЫМСКИХ ТАТАР НЕ ПРЕСЛЕДУЕТ!! Лжет этот пёс шелудивый. Тьфу!!
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1 час.

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