В Германии рассказали об ошибке ВСУ в Очеретино

Российские военнослужащие прорвали линию фронта в районе населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР), воспользовавшись ошибкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке ротации войск.
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