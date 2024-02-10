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Слуцкий: у Бориса Джонсона случился «припадок» после интервью Путина

Слуцкий: у Бориса Джонсона случился «припадок» после интервью Путина

Бурная реакция западных политиков на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвана неприятием правды.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Шольц , после того как американцы напугали Меркель, обещая отправить её назад в Германию в шлюпке гребной во время визита в США, испуган страшно. И понимает, что ФРГ оккупированная страна. А его жизнь и физическая и политическая в руках американских политических придурков, типа Байдена с раздолбанной сракой. Он ведь даёт уроки секса в прямую кишку. Посмотрите на его походку. Поэтому за ЛГБТ всех агитирует.
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3 час.
Nikolay Zakharov
Совершенно неплохая мысль,вместе с нашими олигархами,всех в пучину волн.
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1 час.
Светлана Шарапова
какого хрена тут пишут =В= украине.....НА Украине...и никак иначе...задолбали хохлопитеки
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1 час.

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