Слуцкий: у Бориса Джонсона случился «припадок» после интервью Путина

АС

Анатолий Страшко

Шольц , после того как американцы напугали Меркель, обещая отправить её назад в Германию в шлюпке гребной во время визита в США, испуган страшно. И понимает, что ФРГ оккупированная страна. А его жизнь и физическая и политическая в руках американских политических придурков, типа Байдена с раздолбанной сракой. Он ведь даёт уроки секса в прямую кишку. Посмотрите на его походку. Поэтому за ЛГБТ всех агитирует.