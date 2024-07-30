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Трамп заявил, что ОПЕК пытается снизить цены на нефть в надежде на победу Харрис

Трамп заявил, что ОПЕК пытается снизить цены на нефть в надежде на победу Харрис

ru.wikipedia.org Экс-президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social заявил о том, что страны ОПЕК якобы пытаются снизить цены на нефть в ожидании победы вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах.

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