Официальная статистика не учла как минимум 34% бездомных детей

Социально-экономические трудности часто негативно сказываются на здоровье и успехе детей. Например, приводят к тому, что дети не питаются полноценно в первые два года жизни — критически важный для развития организма период — или лишаются возможности достаточно общаться с родителями, что влияет на успеваемость.