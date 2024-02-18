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В ООН призвали возобновить финансирование БАПОР

В ООН призвали возобновить финансирование БАПОР

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в беседе с агентством DPA призвал возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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