В год Змеи не иметь украшение, имитирующее ползучий символ — просто преступление против моды. Мы поговорили со стилистом Аленой Лукиной, которая подсказала трендовые украшения в змеином стиле, подходящие под любой образ.
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