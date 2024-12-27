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Варианты украшений со змеей — 4 топовых идей

Варианты украшений со змеей — 4 топовых идей

В год Змеи не иметь украшение, имитирующее ползучий символ — просто преступление против моды. Мы поговорили со стилистом Аленой Лукиной, которая подсказала трендовые украшения в змеином стиле, подходящие под любой образ.

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