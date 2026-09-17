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В Москве стартовала масштабная кампания по вакцинации детей от гриппа

В Москве стартовала масштабная кампания по вакцинации детей от гриппа

Сегодня в Москве открылись мобильные пункты вакцинации против гриппа у станций метро, МЦК и МЦД. Для удобства горожан они будут работать с утра и вечера, в том числе по выходным.

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