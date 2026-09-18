Явка на выборах в Подмосковье достигла 19,67% к 18:00

Явка избирателей на выборах в Московской области к 18:00 первого дня голосования составила 19,67%. Свой голос отдали 1 211 159 человек, сообщил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, написало РИА «Новости» .
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