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Явка на выборах в Подмосковье достигла 19,67% к 18:00

Явка на выборах в Подмосковье достигла 19,67% к 18:00

Явка избирателей на выборах в Московской области к 18:00 первого дня голосования составила 19,67%. Свой голос отдали 1 211 159 человек, сообщил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, написало РИА «Новости» .

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