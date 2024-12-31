Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Ну и хохлы! Выбрали себе президента, как для них характерно, похоже, через известное место, которое участвует во всем...Зеленский в новог...
  • Eduard
    Главное в Санду верить и её болтовне!Перебои с электри...
  • Александр Хироников
    Иль-Хам Алиев. Он что возомнил о себе? Падать будет больно.Баку призвал Теге...

Обращение Путина в новогоднюю ночь в Москве

Президент России Владимир Путин выступает с новогодним обращением в Москве во вторник, 31 декабря. Традиционно речь российского лидера включает в себя воспоминания о главных событиях уходящего года и поздравления граждан страны с праздником.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх