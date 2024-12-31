Обращение Путина в новогоднюю ночь в Москве

Президент России Владимир Путин выступает с новогодним обращением в Москве во вторник, 31 декабря. Традиционно речь российского лидера включает в себя воспоминания о главных событиях уходящего года и поздравления граждан страны с праздником.
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