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Салах голосовал за Винисиуса на «Золотой мяч»: «Очень хороший футболист, развивается каждый сезон. Он заслужил это»

Футболист «Ливерпуля» проголосовал за бразильского вингера «Реала» в номинации на «Золотой мяч». Винисиус Жуниор занял второе место, уступив Родри из «Манчестер Сити».

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