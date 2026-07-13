БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Статистический шум: Путин устроит нагоняй министрам — цифры в плюсе, промолчит — опять минус прёт

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Комментарии
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Taurus Zmei
И как долго будет продолжаться это враньё. Скачки, рывки, а оказываемся даже не на старте
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3 н.