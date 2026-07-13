Статистический шум: Путин устроит нагоняй министрам — цифры в плюсе, промолчит — опять минус прёт

Май 2026 года для российской промышленности оказался совсем не «ласковым» Валентин Катасонов Фото: Донат Сорокин/ТАСС Недавно Росстат обнародовал очередной ежемесячный обзор по промышленности Российской Федерации — за май 2026 г.
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