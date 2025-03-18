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Сийярто: большинство стран ЕС обязались продолжать конфликт на Украине

Сийярто: большинство стран ЕС обязались продолжать конфликт на Украине

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в рамках политологической конференции "Раисина диалог" заявил, что большая часть стран ЕС взяла на себя обязательство продолжать конфликт на Украине.

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