Трагедия Волыни могла повториться. В 2014 году бандеровцы готовили массовую резню в Донбассе Александр Широкорад: Геноцид поляков — тщательно спланированная военно-политическая операция украинских националистов Александр Широкорад Фото: ZumaTASS Одной из жутких казней Средневековья было четвертование с помощью лошадей.