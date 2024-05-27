В Австрии были найдены останки трех мамонтов, живших десятки тысяч лет назад

Недавно в Австрии были найдены останки трех мамонтов, живших около 30-40 тысяч лет назад. Это произошло благодаря усилиям местного жителя Андреаса Пернерстора, который ремонтировал свой винный погреб в замке Гобельсбург.
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