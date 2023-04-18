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Орлов в 1-м матче с «Флоридой»: передача, 5 бросков, 3 хита и 2 потери. Он сыграл 22:32 – больше всех в «Бостоне»

Орлов в 1-м матче с «Флоридой»: передача, 5 бросков, 3 хита и 2 потери. Он сыграл 22:32 – больше всех в «Бостоне»

«Бостон» одержал победу над «Пантерс» (3:1) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.  Российский защитник начал атаку, которая привела к шайбе Брэда Маршанда, в итоге ставшей победной в игре.

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