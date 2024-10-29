Пятая Варшавянка Тихоокеанского флота продолжила тренировки на Балтике

В акватории Балтийского моря экипаж дизель-электрической подлодки "Можайск" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), построенной для Тихоокеанского флота на "Адмиралтейских верфях", выполнил условную торпедную стрельбу из подводного положения по условному противнику.
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