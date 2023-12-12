Выставка «Россия» превзошла ожидания посетителей

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. Международная выставка «Россия» вызвала у 97 % посетителей гордость за свою Родину, девять из десяти респондентов получили на выставке новые знания, об этом рассказал директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.
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